Патрушев заявил, что США делают все для эскалации конфликта на Украине

Он отметил, что США создают эскалацию конфликта также с помощью поставок снарядов с обедненным ураном и дальнобойных крылатых ракет «воздух – земля». При этом Патрушев подчеркнул, что Россия готова к диалогу по Украине. Однако, указал он, к переговорам надо побуждать именно кураторов Киева.

Ранее, 20 июля, в администрации президента США Джо Байдена подтвердили доставку американских кассетных бомб на Украину. Об этом проинформировал журналистов координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что Вооруженные силы Украины уже в течение семи дней применяют эти боеприпасы на поле боя, сообщает «Радиоточка НСН».

