Военный эксперт Литовкин заявил, что мирные граждане не спрячутся от кассетных боеприпасов
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью RT заявил, что кассетные боеприпасы «не выбирают, куда попадут».
По его словам, у них нет «избирательных способностей», поэтому они накрывают людей, словно град.
«То есть выпустили эти кассеты, и они сыплются на людей, как град... Если на поле боя солдат... может в окопе или блиндаже укрыться и спастись... то мирным жителям спасаться негде, тем более, если они находятся на улице», — пояснил эксперт.
Литовкин напомнил, что запрещается использовать кассетные боеприпасы при стрельбе по городам и мирному населению.
Ранее пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, что в организации обеспокоены применением Украиной кассетных боезарядов, отметив, что такие боеприпасы не должны использоваться ни при каких обстоятельствах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru