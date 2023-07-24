Военный эксперт Литовкин заявил, что мирные граждане не спрячутся от кассетных боеприпасов

По его словам, у них нет «избирательных способностей», поэтому они накрывают людей, словно град.

«То есть выпустили эти кассеты, и они сыплются на людей, как град... Если на поле боя солдат... может в окопе или блиндаже укрыться и спастись... то мирным жителям спасаться негде, тем более, если они находятся на улице», — пояснил эксперт.

Литовкин напомнил, что запрещается использовать кассетные боеприпасы при стрельбе по городам и мирному населению.

Ранее пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, что в организации обеспокоены применением Украиной кассетных боезарядов, отметив, что такие боеприпасы не должны использоваться ни при каких обстоятельствах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

