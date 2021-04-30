Патрушев заявил, что русофобия появилась при Иване Грозном
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что русофобия появилась много столетий назад. В интервью «Аргументам и фактам» он сообщил, что жертвой русофобской пропаганды стал еще царь Иван IV Грозный. По словам Патрушева, западным странам не нравилось, что русский правитель не признает их политическое лидерство.
Секретарь Совбеза заявил, что легенда об этом царе как о жестоком правителе появилась с подачи западных хронистов, которые хотели отвлечь внимание Европы от того, что творилось в их странах. Патрушев напомнил о резне по религиозным мотивам, инквизиции и охоте на ведьм. Он добавил, что Европа вела также колониальную политику, передает телеканал «360». В этом, по его мнению, есть аналогия с сегодняшним днем: в США и Евросоюзе активно подавляется любое инакомыслие, ограничиваются гражданские права, а обвиняют в этом Россию.
Патрушев добавил, что русофобские практики на протяжении веков остаются неизменными.
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