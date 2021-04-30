Патрушев заявил, что русофобия появилась при Иване Грозном

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что русофобия появилась много столетий назад. В интервью «Аргументам и фактам» он сообщил, что жертвой русофобской пропаганды стал еще царь Иван IV Грозный. По словам Патрушева, западным странам не нравилось, что русский правитель не признает их политическое лидерство.

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Секретарь Совбеза заявил, что легенда об этом царе как о жестоком правителе появилась с подачи западных хронистов, которые хотели отвлечь внимание Европы от того, что творилось в их странах. Патрушев напомнил о резне по религиозным мотивам, инквизиции и охоте на ведьм. Он добавил, что Европа вела также колониальную политику, передает телеканал «360». В этом, по его мнению, есть аналогия с сегодняшним днем: в США и Евросоюзе активно подавляется любое инакомыслие, ограничиваются гражданские права, а обвиняют в этом Россию.

Патрушев добавил, что русофобские практики на протяжении веков остаются неизменными.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Николай Патрушев
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