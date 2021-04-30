Патрушев заявил, что русофобия появилась при Иване Грозном

Секретарь Совбеза заявил, что легенда об этом царе как о жестоком правителе появилась с подачи западных хронистов, которые хотели отвлечь внимание Европы от того, что творилось в их странах. Патрушев напомнил о резне по религиозным мотивам, инквизиции и охоте на ведьм. Он добавил, что Европа вела также колониальную политику, передает телеканал «360». В этом, по его мнению, есть аналогия с сегодняшним днем: в США и Евросоюзе активно подавляется любое инакомыслие, ограничиваются гражданские права, а обвиняют в этом Россию.

Патрушев добавил, что русофобские практики на протяжении веков остаются неизменными.

