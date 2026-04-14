Патрушев обвинил страны Балтии в помощи Киеву для ударов по портам России
Помощник российского лидера, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны Балтии, а также Финляндия, фактически участвуют в атаках на территорию России, предоставляя своё воздушное пространство для беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщает «Российская газета».
По его словам, это позволяет Киеву наносить удары по «невоенной морской инфраструктуре и торговому флоту» РФ, включая порты Ленинградской области. Патрушев указал, что расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области превышает 1400 километров, и такой маршрут требует согласия стран, над которыми он пролегает.
Политик отметил, что жители Эстонии получают SMS-оповещения о возможном появлении дронов, а Финляндия, на территории которой находят упавшие украинские беспилотники, «прямо заявила, что не будет требовать от Украины прекращения ударов».
Ранее Патрушев заявил, что любые попытки морской блокады России нелегальны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
