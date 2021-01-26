Патрушев заявил, что Навальный должен ответить за нарушения российского законодательства

Алексей Навальный был задержан 17 января на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» по возвращении из Германии, где он находился на лечении после предполагаемого отравления в России. Политик был заключен под стражу на 30 суток. ФСИН ранее заявила, что условный срок Навальному может быть заменен на реальный за неоднократные нарушения испытательного срока. В минувшую субботу во многих городах России и мира прошли несогласованные акции в защиту Навального.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что региональные омбудсмены получили 45 обращений из пяти субъектов в связи с прошедшими акциями протеста, сообщает РЕН ТВ.

