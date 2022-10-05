Патрушев: Запад хочет перенести военные действия на территорию России

В среду секретарь Совбеза принимает участие в совещании по вопросам безопасности в Крыму. В ходе мероприятия обсуждались в том числе меры по обеспечению транспортной безопасности.

«Особую значимость данная тема приобретает в связи с проведением на территории Украины специальной военной операции и стремлением США, Англии, их западных сателлитов затянуть военные действия, перенести их на нашу территорию», — цитирует Патрушева ТАСС.

