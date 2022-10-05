Патрушев: Запад хочет перенести военные действия на территорию России

США, Великобритания и их союзники хотят затянуть специальную военную операцию России на Украине и перенести военные действия на территорию РФ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму

В среду секретарь Совбеза принимает участие в совещании по вопросам безопасности в Крыму. В ходе мероприятия обсуждались в том числе меры по обеспечению транспортной безопасности.

«Особую значимость данная тема приобретает в связи с проведением на территории Украины специальной военной операции и стремлением США, Англии, их западных сателлитов затянуть военные действия, перенести их на нашу территорию», — цитирует Патрушева ТАСС.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ЗападСпецоперацияНиколай Патрушев
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