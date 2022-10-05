Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму

Как отметил секретарь Совбеза, спецслужбам и правоохранителям удалось предотвратить 12 преступлений террористической направленности, пресечь деятельность запрещенных в России террористических организаций «Правый сектор» и «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», готовивших теракты. Кроме того, был ликвидирован канал финансирования «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).

В то же время Патрушев указал на имеющиеся проблемы.

«На ряде потенциально опасных объектов отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности. Прошу руководителей регионов незамедлительно устранить имеющиеся недостатки», — цитирует РИА Новости секретаря СБ.

Патрушев подчеркнул, что в регионе увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, пишет RT. В связи с этим необходимо «привести планы по противодействию терроризму в соответствие с уровнем террористических угроз и повысить эффективность исполнения предусмотренных в них мероприятий».

