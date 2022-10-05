Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму
Высокий уровень террористических угроз отмечается в Крыму на фоне спецоперации на Украине, следует немедленно устранить пробелы в безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности региона.
Как отметил секретарь Совбеза, спецслужбам и правоохранителям удалось предотвратить 12 преступлений террористической направленности, пресечь деятельность запрещенных в России террористических организаций «Правый сектор» и «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», готовивших теракты. Кроме того, был ликвидирован канал финансирования «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).
В то же время Патрушев указал на имеющиеся проблемы.
«На ряде потенциально опасных объектов отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности. Прошу руководителей регионов незамедлительно устранить имеющиеся недостатки», — цитирует РИА Новости секретаря СБ.
Патрушев подчеркнул, что в регионе увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, пишет RT. В связи с этим необходимо «привести планы по противодействию терроризму в соответствие с уровнем террористических угроз и повысить эффективность исполнения предусмотренных в них мероприятий».
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