Трамп заявил, что «уничтожил» трубопровод «Северный поток-2»
Экс-президент США, кандидат на пост главы государства Дональд Трамп заявил, что «уничтожил» газопровод «Северный поток-2», заблокировав строительство трубопровода. Об этом он рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Трамп прокомментировал попытки представителей Демократической партии США обвинить его в связях с Россией и назвал «больными» тех, кто считает его «шпионом» РФ.
«Как вы знаете, я уничтожил "Северный поток-2"», — заявил политик, подчеркнув, что создание крупнейшего в мире газопровода было важнейшей задачей для Москвы.
В 2019 году администрация Трампа ввела санкции против участников строительства трубопровода, завершать работы пришлось с помощью российских судов. Подача газа по магистрали так и не началась в связи с задержкой с сертификацией со стороны Германии.
Ранее Трамп рассказал, что угрожал президенту России Владимиру Путину ударом по Москве, если РФ будет «преследовать» Украину, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru