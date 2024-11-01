Трамп заявил, что «уничтожил» трубопровод «Северный поток-2»

Экс-президент США, кандидат на пост главы государства Дональд Трамп заявил, что «уничтожил» газопровод «Северный поток-2», заблокировав строительство трубопровода. Об этом он рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Трамп прокомментировал попытки представителей Демократической партии США обвинить его в связях с Россией и назвал «больными» тех, кто считает его «шпионом» РФ.

«Как вы знаете, я уничтожил "Северный поток-2"», — заявил политик, подчеркнув, что создание крупнейшего в мире газопровода было важнейшей задачей для Москвы.

В 2019 году администрация Трампа ввела санкции против участников строительства трубопровода, завершать работы пришлось с помощью российских судов. Подача газа по магистрали так и не началась в связи с задержкой с сертификацией со стороны Германии.

Ранее Трамп рассказал, что угрожал президенту России Владимиру Путину ударом по Москве, если РФ будет «преследовать» Украину, напоминает «Свободная пресса».

