МИД РФ: Есть доказательства участия США и Британии в подрыве «Северных потоков»

Россия располагает доказательствами причастности США и Великобритании к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Германия отказалась обнародовать детали расследования подрыва «Северных потоков»

По её словам, решение об обнародовании указанных доказательств Москва будет принимать «исходя из целесообразности», а также в зависимости от того, «как будет складываться ситуация вокруг расследования».

«Мы неоднократно предлагали всем взаимодействие, делали это не только публично, но и по соответствующим каналам... обращались многократно. Поддерживали эти юридические запросы политически и публично, получили ноль в ответ», - указала Захарова.

Она добавила, что ведущие расследование страны должны были быть заинтересованы в обмене информацией.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что его ведомство располагает достоверной информацией о причастности США и Великобритании к диверсиям на газопроводах «Северный поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДиверсияСеверный ПотокСеверный Поток-2МИД РФМария Захарова

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