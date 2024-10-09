МИД РФ: Есть доказательства участия США и Британии в подрыве «Северных потоков»
Россия располагает доказательствами причастности США и Великобритании к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, решение об обнародовании указанных доказательств Москва будет принимать «исходя из целесообразности», а также в зависимости от того, «как будет складываться ситуация вокруг расследования».
«Мы неоднократно предлагали всем взаимодействие, делали это не только публично, но и по соответствующим каналам... обращались многократно. Поддерживали эти юридические запросы политически и публично, получили ноль в ответ», - указала Захарова.
Она добавила, что ведущие расследование страны должны были быть заинтересованы в обмене информацией.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что его ведомство располагает достоверной информацией о причастности США и Великобритании к диверсиям на газопроводах «Северный поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru