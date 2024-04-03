Патрушев: Украина вербует наемников в Душанбе
Посольство Украины в Душанбе вербует наемников для ведения боевых действий против России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.
«Посольство... осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в интернациональный легион», — заявил секретарь Совбеза.
Патрушев подчеркнул, что формирование было создано Киевом для ведения боевых действий против РФ.
Между тем власти Киргизии предупредили, что граждан страны пытаются вербовать для совершения терактов в России. Республика призвала кыргызстанцев не поддаваться на провокации, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru