Патрушев: Украина вербует наемников в Душанбе

Посольство Украины в Душанбе вербует наемников для ведения боевых действий против России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.

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«Посольство... осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в интернациональный легион», — заявил секретарь Совбеза.

Патрушев подчеркнул, что формирование было создано Киевом для ведения боевых действий против РФ.

Между тем власти Киргизии предупредили, что граждан страны пытаются вербовать для совершения терактов в России. Республика призвала кыргызстанцев не поддаваться на провокации, пишет RT.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаТаджикистанНиколай ПатрушевСовет Безопасности РФ

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