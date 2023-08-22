Патрушев: Участие Японии в размещении РСМД США угрожает Дальнему Востоку

«Важная роль ... отводится Японии в планах Пентагона по развертыванию в Азии ракет ... что создает дополнительные угрозы безопасности нашим дальневосточным территориям», — подчеркнул Патрушев.

Ранее в Главном управлении Генштаба Вооруженных сил России сообщили, что американское оборонное ведомство намерено разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе две перспективные многосферные бригады, способные атаковать высокоточным оружием большой дальности. Развертывание запланировано на 2028 год, его возможное место — японский остров Ио.

Между тем Патрушев заявил, что Токио наращивает военный бюджет и закупки наступательных вооружений, пишет RT.

