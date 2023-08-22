Патрушев: Участие Японии в размещении РСМД США угрожает Дальнему Востоку
Участие Японии в планах США развернуть ракеты средней и меньшей дальности в Азии угрожает безопасности Дальнего Востока. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания по безопасности Дальневосточного федерального округа в Магадане, передает ТАСС.
«Важная роль ... отводится Японии в планах Пентагона по развертыванию в Азии ракет ... что создает дополнительные угрозы безопасности нашим дальневосточным территориям», — подчеркнул Патрушев.
Ранее в Главном управлении Генштаба Вооруженных сил России сообщили, что американское оборонное ведомство намерено разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе две перспективные многосферные бригады, способные атаковать высокоточным оружием большой дальности. Развертывание запланировано на 2028 год, его возможное место — японский остров Ио.
Между тем Патрушев заявил, что Токио наращивает военный бюджет и закупки наступательных вооружений, пишет RT.
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