Патрушев: Участие Японии в размещении РСМД США угрожает Дальнему Востоку

Участие Японии в планах США развернуть ракеты средней и меньшей дальности в Азии угрожает безопасности Дальнего Востока. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания по безопасности Дальневосточного федерального округа в Магадане, передает ТАСС.

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«Важная роль ... отводится Японии в планах Пентагона по развертыванию в Азии ракет ... что создает дополнительные угрозы безопасности нашим дальневосточным территориям», — подчеркнул Патрушев.

Ранее в Главном управлении Генштаба Вооруженных сил России сообщили, что американское оборонное ведомство намерено разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе две перспективные многосферные бригады, способные атаковать высокоточным оружием большой дальности. Развертывание запланировано на 2028 год, его возможное место — японский остров Ио.

Между тем Патрушев заявил, что Токио наращивает военный бюджет и закупки наступательных вооружений, пишет RT.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Дальний ВостокСШАЯпонияСовет Безопасности РФ Николай Патрушев

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