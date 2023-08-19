США, Япония и Южная Корея заявили о готовности вводить новые санкции против РФ
США, Япония и Южная Корея выразили готовность вводить «скоординированные и чувствительные» санкции в отношении России и сокращать зависимость от российских энергоносителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидеров трех государств.
«Мы обязуемся продолжать оказывать поддержку Украине, вводя ... санкции против России и ускоряя снижения зависимости от российских энергоносителей», — указано в документе.
В пятницу в Кэмп-Дэвиде прошел первый трехсторонний саммит США, Японии и Южной Кореи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Президент Штатов Джо Байден, японский премьер-министр Фумио Кисида и президент Республики Корея Юн Сок Ель обсудили в том числе пути противодействия РФ, КНР и КНДР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru