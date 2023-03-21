Патрушев: США и их вассалы помогают Украине в планировании операций

Он отметил, что Запад фактически стал участником конфликта против России. По словам Патрушева, страны Запада не считают своей проблемой значительные людские потери со стороны Украины.

Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил в Twitter, что Западу необходимо как можно быстрее разрешить конфликт на Украине. Он отметил, что затягивание боевых действий наносит ущерб национальным интересам России, Украины и Запада. По словам Куртена, от конфликта страдают также простые люди, сообщает НСН.

