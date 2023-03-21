Патрушев: США и их вассалы помогают Украине в планировании операций
Коллективный Запад продолжает поставлять на Украину вооружения и помогать Киеву в планировании операций. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Запад фактически стал участником конфликта против России. По словам Патрушева, страны Запада не считают своей проблемой значительные людские потери со стороны Украины.
Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил в Twitter, что Западу необходимо как можно быстрее разрешить конфликт на Украине. Он отметил, что затягивание боевых действий наносит ущерб национальным интересам России, Украины и Запада. По словам Куртена, от конфликта страдают также простые люди, сообщает НСН.
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