Патрушев: США и их вассалы помогают Украине в планировании операций

Коллективный Запад продолжает поставлять на Украину вооружения и помогать Киеву в планировании операций. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что Запад фактически стал участником конфликта против России. По словам Патрушева, страны Запада не считают своей проблемой значительные людские потери со стороны Украины.

Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил в Twitter, что Западу необходимо как можно быстрее разрешить конфликт на Украине. Он отметил, что затягивание боевых действий наносит ущерб национальным интересам России, Украины и Запада. По словам Куртена, от конфликта страдают также простые люди, сообщает НСН.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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