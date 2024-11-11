Патрушев считает, что США и Британия могут подорвать морские оптоволоконные кабели

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев считает, что спецслужбы США и Великобритании, ответственные, по его мнению, за подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», способны совершить диверсии и на других объектах инфраструктуры.

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Это могут быть, по мнению Патрушева, морские оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь во всем мире. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсант». Как утверждает председатель Морской коллегии, таким образом Вашингтон и Лондон пытаются продвигать собственные экономические интересы.

В интервью изданию Патрушев также заявил, что взорвать газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» мог лишь спецназ Североатлантического альянса.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДиверсияНиколай Патрушев

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