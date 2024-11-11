Патрушев считает, что США и Британия могут подорвать морские оптоволоконные кабели

Это могут быть, по мнению Патрушева, морские оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь во всем мире. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсант». Как утверждает председатель Морской коллегии, таким образом Вашингтон и Лондон пытаются продвигать собственные экономические интересы.

В интервью изданию Патрушев также заявил, что взорвать газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» мог лишь спецназ Североатлантического альянса.



