Патрушев считает, что США и Британия могут подорвать морские оптоволоконные кабели
Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев считает, что спецслужбы США и Великобритании, ответственные, по его мнению, за подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», способны совершить диверсии и на других объектах инфраструктуры.
Это могут быть, по мнению Патрушева, морские оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь во всем мире. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсант». Как утверждает председатель Морской коллегии, таким образом Вашингтон и Лондон пытаются продвигать собственные экономические интересы.
В интервью изданию Патрушев также заявил, что взорвать газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» мог лишь спецназ Североатлантического альянса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Япония разрешила поставки в Россию гибридных автомобилей
- Информация о монашестве не будет считаться пропагандой чайлдфри
- Патрушев считает, что США и Британия могут подорвать морские оптоволоконные кабели
- Путин поручил проверить информацию о повышении цен на энергооборудование
- Володин: Деньги со спецсчета иноагентов можно будет снять только лично в России
- Боррель: ЕС до конца года поставит Украине 1,5 млн боеприпасов
- Премьер Грузии призвал расследовать выборы в Молдавии
- АКОРТ: Темпы роста закупочных цен на сливочное масло замедлились с 8% до 3%
- Восстановление Курской области после вторжения ВСУ обойдется в 700 млрд рублей
- ВСУ нанесли удары по селу Новая Таволжанка и хутору Балки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru