Патрушев: Черноморский флот готов противостоять угрозам
11 ноября 202417:21
Черноморский флот готов противостоять угрозам с морских направлений. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
По его словам, он посетил Черноморский флот и убедился в его боеспособности.
«Никакого поражения нашего флота на Чёрном море нет», - заключил Патрушев, добавив, что действия Украины в этом регионе координируются специалистами НАТО.
Ранее Патрушев заявил, что страны Запада во главе с США намерены обеспечить своё долгосрочное присутствие в Чёрном море в ущерб интересам России, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru