Патрушев: Черноморский флот готов противостоять угрозам

По его словам, он посетил Черноморский флот и убедился в его боеспособности.

«Никакого поражения нашего флота на Чёрном море нет», - заключил Патрушев, добавив, что действия Украины в этом регионе координируются специалистами НАТО.

Ранее Патрушев заявил, что страны Запада во главе с США намерены обеспечить своё долгосрочное присутствие в Чёрном море в ущерб интересам России, сообщает RT.

