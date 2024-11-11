Патрушев: Черноморский флот готов противостоять угрозам

Черноморский флот готов противостоять угрозам с морских направлений. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

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По его словам, он посетил Черноморский флот и убедился в его боеспособности.

«Никакого поражения нашего флота на Чёрном море нет», - заключил Патрушев, добавив, что действия Украины в этом регионе координируются специалистами НАТО.

Ранее Патрушев заявил, что страны Запада во главе с США намерены обеспечить своё долгосрочное присутствие в Чёрном море в ущерб интересам России, сообщает RT.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Черное МореЧерноморский Флот РФНиколай Патрушев

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