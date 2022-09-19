Патрушев: Россия и Китай выступают за построение более справедливого миропорядка
Россия и Китая совместно выступают за создание более справедливого миропорядка и суверенное развитие стран с опорой на свою самобытность. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе консультаций по стратегической стабильности с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.
«Мы совместно выступаем за построение более справедливого миропорядка, приветствуем рост числа стран, выбирающих путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции», — цитирует Патрушева ТАСС.
По словам секретаря Совбеза, этим процессам противостоят политические элиты коллективного Запада. Патрушев считает, что эти силы действуют «по принципу "разделяй и властвуй"» и стремятся навязать свои «псевдоценности» в ущерб интересам народов мира.
Патрушев отметил, что регулярное общение Москвы и Пекина и «сверка позиций» по самым актуальным международным сюжетам способствуют укреплению внешнеполитической координации двух государств.
«В складывающихся обстоятельствах приоритетом в российско-китайских отношениях, в соответствии с договоренностями глав государств, становится последовательная работа по укреплению нашей стратегической связки», — заключил секретарь СБ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,4 млн+56 751 / сут.
Умерли
386 тыс.+97 / сут.
Выздоровели
19,4 млн+42 198 / сут.
- В России предложили гарантировать академотпуск участвующим в спецоперации студентам
- Патрушев: Россия и Китай выступают за построение более справедливого миропорядка
- Гутерриш призвал к свободному экспорту российских удобрений через Европу
- В Германии заявили, что «Северный поток-2» никогда не будет запущен
- Гутерриш назвал «не очень хорошей идеей» визовые ограничения против россиян в Европе
- Российский посол Нечаев заявил, что Москва не будет вводить ответные визовые ограничения
- Генсек ООН призвал Россию и Украину обменять пленных в формате «всех на всех»
- Володин: Запад не хочет нести ответственность за поражение Украины
- Президент Ирана заявил, что введением санкций США сближают страны
- В здании Новосибирского хладокомбината произошла утечка аммиака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru