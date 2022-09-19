Патрушев: Россия и Китай выступают за построение более справедливого миропорядка

Россия и Китая совместно выступают за создание более справедливого миропорядка и суверенное развитие стран с опорой на свою самобытность. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе консультаций по стратегической стабильности с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.

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«Мы совместно выступаем за построение более справедливого миропорядка, приветствуем рост числа стран, выбирающих путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции», — цитирует Патрушева ТАСС.

По словам секретаря Совбеза, этим процессам противостоят политические элиты коллективного Запада. Патрушев считает, что эти силы действуют «по принципу "разделяй и властвуй"» и стремятся навязать свои «псевдоценности» в ущерб интересам народов мира.

Патрушев отметил, что регулярное общение Москвы и Пекина и «сверка позиций» по самым актуальным международным сюжетам способствуют укреплению внешнеполитической координации двух государств.

«В складывающихся обстоятельствах приоритетом в российско-китайских отношениях, в соответствии с договоренностями глав государств, становится последовательная работа по укреплению нашей стратегической связки», — заключил секретарь СБ.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:КитайСовет Безопасности РФ Николай Патрушев
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