Патрушев: США поиздеваются над другими странами на саммите за демократию

Соединенные Штаты на втором саммите за демократию, который пройдет на этой неделе, будут издеваться над странами, чей суверенитет Вашингтон же и попрал. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

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Он отметил, что США лицемерно рассуждают о свободе выбора. По словам Патрушева, на саммите Вашингтон озвучит лживые обвинения в военных преступлениях и коррупции в адрес геополитических противников.

Ранее издание American Thinker сообщило, что США, в отличие от России и Китая, неверно подходят к вопросу о политической памяти, из-за чего Вашингтон оказывается в проигрышном положении. Отмечалось, что властям США доверяют менее трети американцев. При этом рейтинг президента России Владимира Путина составляет 82%, а правительство Китая пользуется «почти единодушным» доверием граждан, сообщает НСН.

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ФОТО: kremlin.ru
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