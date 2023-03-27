Патрушев: США поиздеваются над другими странами на саммите за демократию
Соединенные Штаты на втором саммите за демократию, который пройдет на этой неделе, будут издеваться над странами, чей суверенитет Вашингтон же и попрал. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».
Он отметил, что США лицемерно рассуждают о свободе выбора. По словам Патрушева, на саммите Вашингтон озвучит лживые обвинения в военных преступлениях и коррупции в адрес геополитических противников.
Ранее издание American Thinker сообщило, что США, в отличие от России и Китая, неверно подходят к вопросу о политической памяти, из-за чего Вашингтон оказывается в проигрышном положении. Отмечалось, что властям США доверяют менее трети американцев. При этом рейтинг президента России Владимира Путина составляет 82%, а правительство Китая пользуется «почти единодушным» доверием граждан, сообщает НСН.
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