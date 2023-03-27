Он отметил, что США лицемерно рассуждают о свободе выбора. По словам Патрушева, на саммите Вашингтон озвучит лживые обвинения в военных преступлениях и коррупции в адрес геополитических противников.

Ранее издание American Thinker сообщило, что США, в отличие от России и Китая, неверно подходят к вопросу о политической памяти, из-за чего Вашингтон оказывается в проигрышном положении. Отмечалось, что властям США доверяют менее трети американцев. При этом рейтинг президента России Владимира Путина составляет 82%, а правительство Китая пользуется «почти единодушным» доверием граждан, сообщает НСН.

