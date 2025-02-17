Патрушев предрек странам Запада раскол на три группы
17 февраля 202517:37
Западные страны вскоре расколются на три группы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности страны Николай Патрушев.
По его мнению, первая группа стран «будет до изнеможения помогать» Украине, а вторая займёт нейтралитет,
«Третья группа создаст коалицию по борьбе с неонацистской и милитаристской идеологией», - заключил Патрушев.
Ранее Патрушев заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности раскрыла растущий раскол в среде западных стран, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru