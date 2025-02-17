Патрушев предрек странам Запада раскол на три группы

Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день переговоров Лаврова и Рубио Росфинмониторинг внес сразу 174 организации в перечень террористов и экстремистов Избранная мэром Березовска жена водителя отказывается вступать в должность Почти половина россиян назвали достойной зарплату 200 – 500 тысяч рублей