Лавров заявил, что не знает, что Европе делать за столом переговоров по Украине

Лавров подчеркнул, что если Европа будет «выцыганивать» заморозку конфликта на Украине для его продолжения, то ее представителям за столом переговоров делать нечего.

Глава российского МИД также подчеркнул, что не может быть и речи о возможности территориальных уступках Украине в процессе урегулирования.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Лавров и помощник президента Юрий Ушаков по поручению главы государства Владимира Путина отправятся в Эр-Рияд, где 18 февраля состоится встреча с представителями США, напоминает RT.

