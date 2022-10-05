Патрушев обвинил США в срыве попыток переговоров между Москвой и Киевом
Попытки переговоров между Россией и Украиной были сорваны по приказу США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Как отметил секретарь СБ, Запад и Россия имеют разные подходы к Украине. По мнению Патрушева, западные страны готовы воевать до последнего украинца». При этом Москва заинтересована в том, чтобы население Украины «жило бы в условиях мира и комфорте», пишет RT.
«Вот почему все попытки переговорного процесса были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима», — цитирует РИА Новости секретаря Совбеза.
Ранее Патрушев призвал усилить меры безопасности в Крыму на фоне диверсионно-террористической угрозы в связи со спецоперацией на Украине, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 757 / сут.
Умерли
388 тыс.+113 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+44 694 / сут.
- В МИД анонсировали визит гендиректора МАГАТЭ в Москву
- В АТОР рассказали, на какие курорты можно улететь без пересадок
- Пушилин заявил об отступлении ВСУ в Артемовске
- СМИ: Бывший ректор ВГИКа Новиков покончил с собой
- Стремоусов рассказал о перегруппировке ВС России в Херсонской области
- Патрушев обвинил США в срыве попыток переговоров между Москвой и Киевом
- ПМЭФ-2023 пройдет 14–17 июня следующего года
- Экс-омбудсмен Украины рассказала Вовану и Лексусу про фейки об армии России
- Импорт наркотических и психотропных средств в РФ подскочил в 40 раз
- Патрушев: Запад хочет перенести военные действия на территорию России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru