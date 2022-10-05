Патрушев обвинил США в срыве попыток переговоров между Москвой и Киевом

Как отметил секретарь СБ, Запад и Россия имеют разные подходы к Украине. По мнению Патрушева, западные страны готовы воевать до последнего украинца». При этом Москва заинтересована в том, чтобы население Украины «жило бы в условиях мира и комфорте», пишет RT.

«Вот почему все попытки переговорного процесса были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима», — цитирует РИА Новости секретаря Совбеза.

Ранее Патрушев призвал усилить меры безопасности в Крыму на фоне диверсионно-террористической угрозы в связи со спецоперацией на Украине, напоминает Ura.ru.

