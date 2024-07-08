Он отметил, что сочинять и тиражировать фальшивый информационный вброс под видом неких «разведданных» - это обычная практика англосаксов. По словам Патрушева, противники России уже не в первый раз пытаются обвинить государство в том, чем они «занимаются сами».

Так, помощник главы государства привел в пример ситуацию с газопроводами «Северный поток» и указал, что Запад скрывает данные о деталях случившихся на объектах терактов.

Ранее сообщалось, что подрыв «Северных потоков» планировался еще в 2014 году до воссоединения Крыма с Россией. На сегодняшний день Федеральная прокуратура ФРГ продолжает расследование подрыва «Северных потоков», передает «Радиоточка НСН».

