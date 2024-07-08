Патрушев назвал вбросом слухи о планах РФ по диверсиям в Северном море
Статьи западных медиа о том, что Россия якобы планирует устроить диверсии на объектах инфраструктуры европейских стран в Северном море, являются не более чем фейком. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью AIF.Ru.
Он отметил, что сочинять и тиражировать фальшивый информационный вброс под видом неких «разведданных» - это обычная практика англосаксов. По словам Патрушева, противники России уже не в первый раз пытаются обвинить государство в том, чем они «занимаются сами».
Так, помощник главы государства привел в пример ситуацию с газопроводами «Северный поток» и указал, что Запад скрывает данные о деталях случившихся на объектах терактов.
Ранее сообщалось, что подрыв «Северных потоков» планировался еще в 2014 году до воссоединения Крыма с Россией. На сегодняшний день Федеральная прокуратура ФРГ продолжает расследование подрыва «Северных потоков», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru