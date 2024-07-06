СМИ: Подрыв «Северных потоков» планировался еще в 2014 году
Подрыв «Северных потоков» планировался еще в 2014 году до воссоединения Крыма с Россией, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные немецких следователей.
По данным издания, такие планы могла разрабатывать некая «украинская группировка». Если будет доказана причастность Украины к подрыву, то это может серьезно повлиять на желание ФРГ поддерживать украинцев, отмечает издание.
В настоящее время Федеральная прокуратура ФРГ продолжает расследование взрывов на «Северных потоках». Как сообщает газета, появились новые доказательства, подтверждающие подозрения, что атаку на трубопроводы совершил экипаж парусной яхты «Андромеда».
Однако у представителей разведки есть сомнения. Герхард Шиндлер, возглавлявший Федеральную разведывательную службу ФРГ с 2011 года по 2016 год, заявил Welt am Sonntag, что «результаты расследования могут привести к украинской группировке, но это не значит, что заказчиком была Украина».
Ранее экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера вызвали в качестве свидетеля по делу о расследовании деятельности фонда поддержки строительства газопровода «Северный поток-2», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru