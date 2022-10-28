Патрушев извинился за высказывания своего помощника о хасидах

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев направил в еженедельник «Аргументы и факты» письмо, в котором извинился за высказывания своего помощника Алексея Павлова о любавичских хасидах, сообщает ТАСС.

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По его словам, опубликованная в издании статья отражает личную точку зрения Павлова, с ним «проведена соответствующая работа».

«В опубликованной статье... содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. Приношу свои извинения перед читателями издания и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения Павлова и ни в коем случае не является официальной позицией Совета безопасности РФ», - подчеркнул Патрушев.

Ранее Павлов в своём материале заявил, что «главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами», с чем не согласились лидеры еврейской общины России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ЕвреиСовет Безопасности РФ Николай Патрушев
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