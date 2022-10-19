Боррель извинился за свое высказывание о «джунглях» вне Евросоюза
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на критику официального представителя МИД Ирана Насера Канаани и извинился после своих высказываний о «джунглях» за пределами ЕС. Комментарий дипломата опубликован на сайте ЕС.
Ранее Боррель назвал Европу «садом» с «лучшей комбинацией политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности», а остальной мир – «джунглями», напоминает РИА ФАН.
«Моя ссылка на "джунгли" не имеет расистского, культурного или географического подтекста. Действительно и к сожалению, "джунгли" есть везде, в том числе и сегодня на Украине», — указал глава евродипломатии.
Боррель принес извинения понявшим его высказывание как проявление «колониального европоцентризма». Кроме того, дипломат признал, что Запад иногда нарушал международное право, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+9 474 / сут.
Умерли
389 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+20 252 / сут.
- В районе Энергодара отбили попытку украинского десанта захватить ЗАЭС
- ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по администрации Энергодара
- Боррель извинился за свое высказывание о «джунглях» вне Евросоюза
- Пескову неизвестно о создании нового федерального округа в России
- Развожаев: В Севастополе сработала система ПВО
- Стремоусов: Херсон превращается в крепость
- Глава МИД ФРГ предложила Европе отказаться от «безопасности вместе с Россией»
- СМИ: «Роснано» могут ликвидировать из-за санкций
- Глава МАГАТЭ удивился знаниям Путина про Запорожскую АЭС
- Американский миллиардер Экман заявил, что Украина должна оставить Крым России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru