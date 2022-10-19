Боррель извинился за свое высказывание о «джунглях» вне Евросоюза

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на критику официального представителя МИД Ирана Насера Канаани и извинился после своих высказываний о «джунглях» за пределами ЕС. Комментарий дипломата опубликован на сайте ЕС.

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Ранее Боррель назвал Европу «садом» с «лучшей комбинацией политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности», а остальной мир – «джунглями», напоминает РИА ФАН.

«Моя ссылка на "джунгли" не имеет расистского, культурного или географического подтекста. Действительно и к сожалению, "джунгли" есть везде, в том числе и сегодня на Украине», — указал глава евродипломатии.

Боррель принес извинения понявшим его высказывание как проявление «колониального европоцентризма». Кроме того, дипломат признал, что Запад иногда нарушал международное право, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатыЕвросоюз
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