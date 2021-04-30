Патрушев и Салливан обсудили возможную встречу президентов России и США

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили по телефону перспективу встречи лидеров двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ.

Патрушев заявил, что русофобия появилась при Иване Грозном

Сообщается также, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Накануне федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил рассмотреть Вену в качестве места возможной российско-американской встречи на высшем уровне.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что Вашингтон не стремится к эскалации отношений с Москвой.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Джо БайденВладимир ПутинРоссийско-американские ОтношенияНиколай Патрушев
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