Байден: США не стремятся к эскалации отношений с Россией
Американский лидер Джо Байден сообщил, что Вашингтон не стремится к эскалации отношений с Москвой, передает РИА Новости со ссылкой на текст речи президента, которую распространил Белый дом.
«Что касается России, я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия», - говорится в заявлении главы США.
Байден отметил, что США и Россия могут сотрудничать, когда это в их интересах.
На фоне разговоров о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Вашингтон попытался выдвинуть свои условия переговоров.
«Если он (Путин – прим. НСН) решит не проводить эскалацию, я думаю, что мы можем работать вместе по вопросам общих интересов, например по стратегической стабильности», - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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