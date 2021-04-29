Байден: США не стремятся к эскалации отношений с Россией

«Что касается России, я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия», - говорится в заявлении главы США.

Байден отметил, что США и Россия могут сотрудничать, когда это в их интересах.

На фоне разговоров о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Вашингтон попытался выдвинуть свои условия переговоров.

«Если он (Путин – прим. НСН) решит не проводить эскалацию, я думаю, что мы можем работать вместе по вопросам общих интересов, например по стратегической стабильности», - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

