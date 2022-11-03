Патрушев допустил участие Запада в создании Украиной «грязной бомбы»

Западные кураторы могут участвовать в создании Украиной «грязной бомбы», заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом сообщает РИА Новости.

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«По имеющимся данным, на Украине проводятся работы по созданию "грязного" ядерного заряда. Считаем, что этот процесс проходит не без участия западных кураторов», — отметил Патрушев в ходе встречи секретарей Совбезов стран СНГ.

Российская сторона выразила озабоченность сложившейся «явно опасной» ситуацией, которая может грозить мировой катастрофой.

Ранее в Минобороны РФ объявили о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы». Отмечалось, что Великобритания передала украинским специалистам высокообогащенный уран и оружейный плутоний, сообщает телеканал «360». Киев отвергает обвинения в подготовке провокации, украинские власти пригласили миссию МАГАТЭ для проведения проверки, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:БомбаУкраинаНиколай Патрушев
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