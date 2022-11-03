Патрушев допустил участие Запада в создании Украиной «грязной бомбы»
Западные кураторы могут участвовать в создании Украиной «грязной бомбы», заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом сообщает РИА Новости.
«По имеющимся данным, на Украине проводятся работы по созданию "грязного" ядерного заряда. Считаем, что этот процесс проходит не без участия западных кураторов», — отметил Патрушев в ходе встречи секретарей Совбезов стран СНГ.
Российская сторона выразила озабоченность сложившейся «явно опасной» ситуацией, которая может грозить мировой катастрофой.
Ранее в Минобороны РФ объявили о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы». Отмечалось, что Великобритания передала украинским специалистам высокообогащенный уран и оружейный плутоний, сообщает телеканал «360». Киев отвергает обвинения в подготовке провокации, украинские власти пригласили миссию МАГАТЭ для проведения проверки, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru