Захарова: Москва ждет результатов МАГАТЭ по «грязной бомбе»
Москва ждет результатов посещения МАГАТЭ украинских объектов, где идет проверка информации о «грязной бомбе». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Она отметила, что после того, как соответствующий доклад будет опубликован, Россия сделает свои оценки и выскажется на этот счет. При этом Захарова подчеркнула, что «угроза ядерного терроризма со стороны киевского режима реальна и крайне опасна».
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что лично поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу предупредить зарубежных коллег об угрозе создания на Украине «грязной бомбы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 385 / сут.
Умерли
390 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+10 241 / сут.
- В Херсонской области отразили новые попытки прорывов ВСУ
- Захарова: Москва ждет от Киева сигналов о стремлении возобновить переговоры
- СМИ: Jägermeister остаётся в России
- Медведев указал на способ преодолеть мораторий на смертную казнь
- Пять человек пострадали при обстреле села в Курской области со стороны ВСУ
- Захарова: прорабатываются ответные меры на заморозку российских активов на Западе
- Зеленский заявил о желании строить прагматичные отношения с Россией
- Путин 3 ноября проведет совещание с членами правительства
- Власти Кубани отменили массовые новогодние мероприятия и фейерверки
- СМИ: На школу в Рыбинске напал мужчина с ножом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru