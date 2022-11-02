Захарова: Москва ждет результатов МАГАТЭ по «грязной бомбе»

Она отметила, что после того, как соответствующий доклад будет опубликован, Россия сделает свои оценки и выскажется на этот счет. При этом Захарова подчеркнула, что «угроза ядерного терроризма со стороны киевского режима реальна и крайне опасна».

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что лично поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу предупредить зарубежных коллег об угрозе создания на Украине «грязной бомбы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

