Захарова: Москва ждет результатов МАГАТЭ по «грязной бомбе»

Москва ждет результатов посещения МАГАТЭ украинских объектов, где идет проверка информации о «грязной бомбе». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Чудовищное преступление: Москва готовится к применению Киевом «грязной бомбы»

Она отметила, что после того, как соответствующий доклад будет опубликован, Россия сделает свои оценки и выскажется на этот счет. При этом Захарова подчеркнула, что «угроза ядерного терроризма со стороны киевского режима реальна и крайне опасна».

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что лично поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу предупредить зарубежных коллег об угрозе создания на Украине «грязной бомбы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаМария Захарова
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