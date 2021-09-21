Патрушев: биолаборатории США угрожают здоровью миллионов
Биологические лаборатории, которые создают США, могут нанести вред здоровью десятков миллионов человек во всем мире. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Запад печется о правах человека, на самом деле нарушает их в массовом порядке", - отметил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
По словам секретаря Совбеза, основными правами человека являются свобода, защита жизни и здоровья, а также равенство перед законом и судом и многое другое. Патрушев отметил, что многие жители США лишены возможности получать достаточную медпомощь из-за расовых предрассудков.
"В самих США преследуется инакомыслие, представители далеко не всех рас и национальностей могут рассчитывать на справедливые решения судей и полиции", - заключил политик.
Накануне пресс-служба Госдепартамента США заявила о непризнании выборов в Госдуму России, которые прошли 17-19 сентября. В США отметили, что голосование не было свободным и честным,
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