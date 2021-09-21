Патрушев: биолаборатории США угрожают здоровью миллионов

"Запад печется о правах человека, на самом деле нарушает их в массовом порядке", - отметил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".



По словам секретаря Совбеза, основными правами человека являются свобода, защита жизни и здоровья, а также равенство перед законом и судом и многое другое. Патрушев отметил, что многие жители США лишены возможности получать достаточную медпомощь из-за расовых предрассудков.

"В самих США преследуется инакомыслие, представители далеко не всех рас и национальностей могут рассчитывать на справедливые решения судей и полиции", - заключил политик.

Накануне пресс-служба Госдепартамента США заявила о непризнании выборов в Госдуму России, которые прошли 17-19 сентября. В США отметили, что голосование не было свободным и честным,

