Патрушев: биолаборатории США угрожают здоровью миллионов

Биологические лаборатории, которые создают США, могут нанести вред здоровью десятков миллионов человек во всем мире. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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"Запад печется о правах человека, на самом деле нарушает их в массовом порядке", - отметил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

По словам секретаря Совбеза, основными правами человека являются свобода, защита жизни и здоровья, а также равенство перед законом и судом и многое другое. Патрушев отметил, что многие жители США лишены возможности получать достаточную медпомощь из-за расовых предрассудков.

"В самих США преследуется инакомыслие, представители далеко не всех рас и национальностей могут рассчитывать на справедливые решения судей и полиции", - заключил политик.

Накануне пресс-служба Госдепартамента США заявила о непризнании выборов в Госдуму России, которые прошли 17-19 сентября. В США отметили, что голосование не было свободным и честным,

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Совбез РФ Николай ПатрушевСША
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