Патрушев: Арктика становится ключевым регионом для обеспечения безопасности РФ

По его словам, за счёт этого Арктика «становится всё более привлекательной для арктических и неарктических государств», что приводит к росту политической напряжённости и соперничества.

Он напомнил, что в Арктике проходит самая протяжённая часть российской госграницы, занимающая около 20 тысяч км, которая требует охраны и защиты «от участившихся провокационных действий» арктических соседей РФ.

«В этих условиях Арктическая зона России становится территорией, имеющей ключевое значение для реализации национальных интересов и обеспечения национальной безопасности», - заключил Патрушев.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова отстаивать свои интересы в Арктике, в том числе в военном плане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

