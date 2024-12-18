Патрушев: Арктика становится ключевым регионом для обеспечения безопасности РФ
Благодаря климатическим изменениям и развитию технологий появляется больше возможностей для освоения значительных запасов ресурсов и использования транспортного потенциала Арктической зоны. Об этом на заседании Морской коллегии РФ заявил её президент Николай Патрушев.
По его словам, за счёт этого Арктика «становится всё более привлекательной для арктических и неарктических государств», что приводит к росту политической напряжённости и соперничества.
Он напомнил, что в Арктике проходит самая протяжённая часть российской госграницы, занимающая около 20 тысяч км, которая требует охраны и защиты «от участившихся провокационных действий» арктических соседей РФ.
«В этих условиях Арктическая зона России становится территорией, имеющей ключевое значение для реализации национальных интересов и обеспечения национальной безопасности», - заключил Патрушев.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова отстаивать свои интересы в Арктике, в том числе в военном плане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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