Патрульная полиция: Движение возле ДнепроГЭС было перекрыто

Движение в районе Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) было перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции подконтрольной Киеву части Запорожской области.

По данным источника, это произошло из-за информации о взрывах в Запорожье.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также подтвердил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье было слышно несколько взрывов, добавив, что населенный пункт подвергся ракетной атаке.

В Белгороде на фоне ракетной опасности прогремело около 40 взрывов

В конце марта 2024 года ДнепроГЭС попала под обстрел. После этого в «Укргидроэнерго» сообщили о попадании по гидросооружениям и плотине станции, на которой случился пожар. Однако в результате случившегося угрозы прорыва не было. Позже оператор объекта объявил о прекращении работы станции в связи с ее неисправностью.

Ранее в ОП сброс воды на ДнепроГЭС назвали попыткой Киева замедлить успехи ВС РФ, сообщают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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