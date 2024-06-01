Патрульная полиция: Движение возле ДнепроГЭС было перекрыто
Движение в районе Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) было перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции подконтрольной Киеву части Запорожской области.
По данным источника, это произошло из-за информации о взрывах в Запорожье.
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также подтвердил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье было слышно несколько взрывов, добавив, что населенный пункт подвергся ракетной атаке.
В конце марта 2024 года ДнепроГЭС попала под обстрел. После этого в «Укргидроэнерго» сообщили о попадании по гидросооружениям и плотине станции, на которой случился пожар. Однако в результате случившегося угрозы прорыва не было. Позже оператор объекта объявил о прекращении работы станции в связи с ее неисправностью.
Ранее в ОП сброс воды на ДнепроГЭС назвали попыткой Киева замедлить успехи ВС РФ, сообщают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru