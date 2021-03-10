Пашинян заявил об увольнении главы Генштаба

«Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона», - приводятся в сообщении слова Пашиняна.

Накануне армянская оппозиция в Ереване заблокировала здание парламента, сообщает телеканал «360». Протестующие оставались на улицах в течение всей ночи, а сегодня днем они запланировали у стен парламента крупный митинг. Оппозиция требует отставки Никола Пашиняна.

Политолог Андраник Мигранян в эфире НСН предложил пути выхода из политического кризиса в Армении. По его мнению, в республике необходимо создать временное правительство, чтобы избежать военного переворота. При этом Пашинян, считает политолог, должен уйти.

