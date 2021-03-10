Пашинян заявил об увольнении главы Генштаба

Глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян уволен с занимаемой им должности из-за того, что указ о его увольнении в срок не подписал президент страны Армен Саркисян и при этом не стал обжаловать в Конституционном суде. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Такое сообщение распространила пресс-служба правительства Армении.

В Армении президент обсудил с оппозицией пути выхода из кризиса

«Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона», - приводятся в сообщении слова Пашиняна.

Накануне армянская оппозиция в Ереване заблокировала здание парламента, сообщает телеканал «360». Протестующие оставались на улицах в течение всей ночи, а сегодня днем они запланировали у стен парламента крупный митинг. Оппозиция требует отставки Никола Пашиняна.

Политолог Андраник Мигранян в эфире НСН предложил пути выхода из политического кризиса в Армении. По его мнению, в республике необходимо создать временное правительство, чтобы избежать военного переворота. При этом Пашинян, считает политолог, должен уйти.

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:Армения
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