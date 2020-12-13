Министры обороны России и Армении обсудили положение в Нагорном Карабахе

«Арутюнян, находящийся в Российской Федерации с рабочим визитом, обсудил вопрос (нарушения перемирия в Карабахе – прим.НСН) на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу», - заявили в пресс-службе военного ведомства Армении.

По данным Минобороны Армении, военнослужащие Азербайджана 12 декабря перешли в наступление на территории сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, захватили Хин Тахер и подошли вплотную к селу Хцаберд. «С армянской стороны шесть человек ранен», заявили в армянском ведомстве.

С азербайджанской стороны «погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский», сообщили в силовых ведомствах страны.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Ситуация осложнялась тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ, но Россия неоднократно заявляла, что гарантии для Армении распространяются только на территорию самой страны, Нагорный же Карабах не входит в ее состав, да и его независимость не признана даже самой Арменией.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что Россия оказалась проигравшей стороной после заключения мира в Нагорном Карабахе.

«Страна, которая воюет российским вооружением, должна побеждать. Потому что это престиж и авторитет наших вооружений. Армения воевала российским оружием и проиграла. Армения – член ОДКБ, Карабах – спорная территория. Российская Федерация понесла репутационные потери. Никто не боится нашей страны, никто не боится нашей армии. Никто не боится сбивать наши вертолеты. Россия должна была за это жестко спросить. Да, есть мнение, что те, кто так считают, должны брать в руки оружие и ехать туда воевать. Но я считаю, чтобы всем нам не пришлось брать в руки оружие для защиты наших границ, нужно за пределами Российской Федерации обозначать свою более жесткую и эффективную позицию», - заключил парламентарий.

