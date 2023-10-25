Пашинян заявил об отсутствии плюсов для Армении от военной базы РФ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что для Еревана нет никакой выгоды от присутствия в стране российской военной базы. Свое мнение политик высказал в интервью газете The Wall Street Journal.
Пашинян заявил, что Армения ищет новых союзников. Он обвинил Москву в невыполнении союзнических обязательств в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.
Накануне МИД Армении вызвал посла РФ Сергея Копыркина и вручил ему ноту протеста. Ереван указал на неприемлемые заявления в адрес властей страны на российском телевидении.
Пашинян ранее выступил против передислокации российских миротворцев из Нагорного Карабаха в Армению, напоминает «Радиоточка НСН».
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