Пашинян заявил о руководстве армией Азербайджана 150 турецкими военными
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что боевыми действиями армии Азербайджана в Нагорном Карабахе руководят военнослужащие чпециалисты из Турции.
«По сведениям наших военных, в боевые действия вовлечены сирийские наемники и террористы, турецкие спецназовцы», - сказал Пашинян.
По его словам, речь идет о 150 турецких военнослужащих, которые замечены в различных звеньях азербайджанской армии.
Ранее руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что Турция не собирается воевать регионе, но хочет проверить Россию на прочность.
«Для России это опасная игра. Если Турция нападет, то все вспомнят, что Армения – член ОДКБ. Там только что проводились тактические маневры. Но если вы можете только маневрировать, но не можете воевать, то зачем нужна контора? Поэтому это достаточно серьезная провокация. Кремлю нужно очень правильно реагировать, лучше всего неофициальными контактами, чтобы объяснить Эрдогану, что можно лишь говорить, но не делать», - сказал политолог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru