Пашинян заявил о прогрессе в работе над мирным договором с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии прогресса в переговорах с Азербайджаном.

На заседании правительства он сообщил о идущей работе над проектом мирного договора. Премьер подчеркнул, что условия договора должны быть приемлемы и для Азербайджана.

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По словам Пашиняна, цель содержащихся в документе договоренностей - «исключить какой-либо сценарий нарушения долгосрочного и стабильного мира». Он добавил, что правительство и он готовы взять на себя ответственность по подписанию договора.

Накануне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что Армения готова к полной нормализации отношений и установлении дипломатических отношений с Турцией.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Мирный ДоговорАзербайджанАрмения
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