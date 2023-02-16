Пашинян заявил о прогрессе в работе над мирным договором с Азербайджаном

По словам Пашиняна, цель содержащихся в документе договоренностей - «исключить какой-либо сценарий нарушения долгосрочного и стабильного мира». Он добавил, что правительство и он готовы взять на себя ответственность по подписанию договора.

Накануне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что Армения готова к полной нормализации отношений и установлении дипломатических отношений с Турцией.

