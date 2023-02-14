Алиев обсудил с российским МИД мирный договор между Азербайджаном и Арменией
Глава Азербайджана Ильхам Алиев обсудил со спецпредставителем российского МИД Игорем Ховаевым мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщило издание «Интерфакс-Азербайджан».
Сообщается, что Алиев отметил успешное развитие российско-азербайджанского сотрудничества в различных сферах.
Представители Баку и Москвы обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений. Также Ховаев сообщил Алиеву о своей поездке в регион. Он также рассказал армянскому лидеру о предпринятых Россией шагах для последующего заключения мирного договора между Ереваном и Баку.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Азербайджана добиваются «исхода армян» из Нагорного Карабаха. Об этом сообщило агентство НСН.
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