Пашинян заявил, что Армения не вернется в ОДКБ
Армения не вернется в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и, когда понадобится, примет решение о выходе из объединения. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Политик в ходе предвыборных дебатов ответил на вопрос члена правления партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна, что значит заморозка участия республики в ОДКБ и почему страна еще не покинула организацию.
«Выйдем. Вы что, пугаете нас? Примем решение и выйдем», - цитирует Пашиняна ТАСС.
По его словам, если понадобится, Ереван выйдет из ОДКБ. Как напомнил Пашинян, он «говорил, что мы обратно не вернемся».
Ранее премьер Армении заявил, что страна продолжит работать в ЕАЭС, пока выбор между объединением и Евросоюзом не станет неизбежным, пишет 360.ru.
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