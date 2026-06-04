«Подход армянского руководства, при котором в Ереване собираются сидеть на двух стульях, не устраивает никого», - сказала дипломат в ходе брифинга.

Она отметила, что Евросоюз проводит в отношении Москвы, а также других стран мира, откровенно враждебную линию. Кроме того, Брюссель поддерживает Киев.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не намерена спонсировать преодоление экономического кризиса в Армении, который может возникнуть из-за сближения республики с Евросоюзом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

