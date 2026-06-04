Захарова заявила, что Россия не будет оплачивать Армении дорогу в Евросоюз

Россия не намерена оплачивать Армении путь в Евросоюз. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пашинян заявил, что планирует встретиться с Путиным после выборов в Армении

«Подход армянского руководства, при котором в Ереване собираются сидеть на двух стульях, не устраивает никого», - сказала дипломат в ходе брифинга.

Она отметила, что Евросоюз проводит в отношении Москвы, а также других стран мира, откровенно враждебную линию. Кроме того, Брюссель поддерживает Киев.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не намерена спонсировать преодоление экономического кризиса в Армении, который может возникнуть из-за сближения республики с Евросоюзом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: МИД России
ТЕГИ:ЕвросоюзАрменияРоссияМИД РФМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры