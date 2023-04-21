Пашинян заявил о готовности Армении подписать мирный договор с Азербайджаном
21 апреля 202318:20
Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Об этом в ходе выступления в парламенте заявил глава армянского правительства Никол Пашинян, сообщило агентство «Интерфакс».
Политик отметил, что готов в любой момент подписать отправленный в Азербайджан проект мирного соглашения. Однако, по словам премьер-министра Армении, Баку не принимает отправленную Ереваном бумагу.
Ранее Пашинян заявил, что Армении важно развивать тесное сотрудничество с США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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21 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru