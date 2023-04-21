Пашинян заявил о готовности Армении подписать мирный договор с Азербайджаном

Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Об этом в ходе выступления в парламенте заявил глава армянского правительства Никол Пашинян, сообщило агентство «Интерфакс».

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Политик отметил, что готов в любой момент подписать отправленный в Азербайджан проект мирного соглашения. Однако, по словам премьер-министра Армении, Баку не принимает отправленную Ереваном бумагу.

Ранее Пашинян заявил, что Армении важно развивать тесное сотрудничество с США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНикол Пашинян

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