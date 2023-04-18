Это другое: В Ереване призвали не отождествлять проблемы Армении и Карабаха

Проблема Нагорного Карабаха существует отдельно от проблемы территориальной целостности Армении, заявил НСН политолог Александр Искандарян.

У Армении с момента обретения независимости в 1991 году не было территориальных претензий к Азербайджану, и заявления Еревана целостности страны касаются только ее внутренних дел, рассказал НСН директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна должна навсегда отказаться от территориальных претензий к другим странам ради мира. Он добавил, что мир в Закавказье возможен в том случае, если Ереван и партнеры зафиксируют, что признают за Арменией территорию Армянской ССР, в рамках которой страна получила независимость. Нагорный Карабах не входил в ее состав.

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«Армения с момента достижения независимости никогда не выдвигала Азербайджану территориальные претензии. Нагорно-карабахская проблема была между республикой и Баку. Речь идет о том, что Армения признает себя в составе тех 29 тысяч 800 квадратных километров – это территория республики Армения. А проблема Нагорного Карабаха существует отдельно от этой проблемы. Это не является какими-то претензиями Армении на эту территорию», - сказал Искандарян.

Он прогнозирует недовольство среди армянской оппозиции, напомнив, что негативные высказывания в адрес премьера будут звучать не в первый раз.

«Конечно, оппозиция будет недовольна. Я совершенно в этом уверен. Члены фракций радикально высказываются против политики правящей силы, есть плюральная пресса. Все это, конечно, будет происходить, и недовольства Пашиняном будут звучать, это не в первый раз происходит», - заключил собеседник.

Ранее Союз армян России призвал Ереван отказаться от ратификации Римского статута МУС, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Нагорный КарабахНикол ПашинянАрмения

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