Это другое: В Ереване призвали не отождествлять проблемы Армении и Карабаха

У Армении с момента обретения независимости в 1991 году не было территориальных претензий к Азербайджану, и заявления Еревана целостности страны касаются только ее внутренних дел, рассказал НСН директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна должна навсегда отказаться от территориальных претензий к другим странам ради мира. Он добавил, что мир в Закавказье возможен в том случае, если Ереван и партнеры зафиксируют, что признают за Арменией территорию Армянской ССР, в рамках которой страна получила независимость. Нагорный Карабах не входил в ее состав.