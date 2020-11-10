Пашинян заявил, что подписал мирное соглашение по настоянию военных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-конференции заявил о проблемах с мобилизацией для продолжения боев в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

Он добавил, что решил подписать соглашение о перемирии в зоне конфликта после того, как на этом настояла армия.