Пашинян заявил, что подписал мирное соглашение по настоянию военных
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-конференции заявил о проблемах с мобилизацией для продолжения боев в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
Он добавил, что решил подписать соглашение о перемирии в зоне конфликта после того, как на этом настояла армия.
Ранее главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе. Война в непризнанной республике объявлена завершенной. Ереван согласился на передачу Баку Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского района. Также стороны согласились на передачу пленных и тел убитых. Россия отправит в регион 2 тысячи миротворцев для обеспечения соблюдения условий договора.
После подписания мирного соглашения в Ереване начались протесты. Сообщается, что протестующие ворвались в здание правительства Армении.
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