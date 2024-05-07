Пашинян: Мирный договор между Арменией и Азербайджаном могут заключить до ноября

По его словам, для этого нужно зафиксировать в документе все принципы, согласованные на переговорах, и эти принципы публичные. Премьер Армении также надеется на прогресс по итогам предстоящей встречи главы МИД двух стран в Алматы. Встреча состоится 10 мая.

Ранее Пашинян заявил, что доктрину безопасности Армении следует изменить, отмечает RT. По словам политика, на рабочем уровне процесс уже запущен. Пашинян подчеркнул, что смыслом существования Армении должно быть не обслуживание исторической справедливости и общенациональных вопросов, а обеспечение «свобод, счастья и благосостояния граждан».

