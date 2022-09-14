СМИ: Баку сделал Еревану предложение о прекращении огня

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня, сообщает «Коммерсант».

По информации издания, Байрамов рассказал об этом спецпредставителю президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому, который находился в Азербайджане.

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«Эскалация напряженности и нестабильность — не в интересах нашей страны», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Ранее стало известно, что Ереван просит РФ выполнить положения военного союза при обострении с Баку, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:БакуМИДАрменияАзербайджан
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