СМИ: Баку сделал Еревану предложение о прекращении огня

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня, сообщает «Коммерсант».

По информации издания, Байрамов рассказал об этом спецпредставителю президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому, который находился в Азербайджане.