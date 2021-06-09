Пашинян заявил, что готов обменять сына на пленных армян в Азербайджане

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что готов обменять своего сына на всех удерживаемых в Азербайджане армянских военных, которых в Ереване считают военнопленными.

В понедельник Пашинян заявил, что пленные «в бакинских тюрьмах борются за независимость и суверенитет Армении» и они «простят нас за один-два лишних месяца в плену, но не простят, если за их освобождение будут отданы в жертву независимость и суверенитет страны». Комментируя эти заявления, бывший президент республики Серж Саргсян предложил Пашиняну «отдать своего сына и вернуть вместо него 20-25 военнопленных».