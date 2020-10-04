Пашинян: ВС РФ могут применить для обеспечения безопасности Армении

«В Армении присутствует 102-ая российская военная база, и мы имеем совместную систему ПВО, соглашение вокруг которой четко формулируют, в каких случаях эти ВС могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении», - отметил Пашинян.

Премьер-министр Армении выразил уверенность, что «Россия выполнит свои обязательства в соответствии с соглашением», если «подобные случаи произойдут».

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал в эфире НСН, как Армения оказалась в западне под видом невмешательства других стран в Карабахский конфликт.

«Для нас вмешательство Турции является неприемлемым, и мы должны использовать все наши возможности и рычаги влияния, которые у нас существуют, чтобы свести это к минимуму. Мы просим Турцию воздерживаться от вмешательства в боевые действия. Мы должны жестко отреагировать на блокаду Армении, которая сейчас происходит. Во-первых, со стороны Азербайджана и Турции, а теперь и Грузии и Ирана, который, к нашему большому удивлению, закрыл свое пространство. А блокада Армении бьет по ее интересам и по нашим интересам тоже. Я выступаю за самые решительные меры, чтобы эта новоявленная блокада со стороны других государств была незамедлительно прекращена. В остальном наша позиция состоит в том, что мы выступаем за прекращение боевых действий, за мирные переговоры», - добавил он.

