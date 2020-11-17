Пашинян уволил замглавы МИД Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности заместителя министра иностранных дел республики Шаварша Кочаряна. Об этом сообщает пресс-служба кабмина страны.

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Накануне глава правительства заявил, что принял решение уволить главу МИД Зограба Манцаканяна.

Между тем, президент Армении Армен Саркисян высказал мнение, что управление страной нужно передать правительству национального согласия и провести новые выборы в парламент республики, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости//Асатур Есаянц
ТЕГИ:Армения
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