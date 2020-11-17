Пашинян уволил замглавы МИД Армении
17 ноября 202014:50
Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности заместителя министра иностранных дел республики Шаварша Кочаряна. Об этом сообщает пресс-служба кабмина страны.
Накануне глава правительства заявил, что принял решение уволить главу МИД Зограба Манцаканяна.
Между тем, президент Армении Армен Саркисян высказал мнение, что управление страной нужно передать правительству национального согласия и провести новые выборы в парламент республики, пишет «Свободная пресса».
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17 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru