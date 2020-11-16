Пашинян решил уволить главу МИД Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принял решение уволить главу МИД Зограба Манцаканяна, сообщает Sputnik Армения.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в своём Facеbook написала, что вопрос отказа от города Шуши «не стоял ни на одном этапе мирного переговорного процесса». Отвечая на вопрос депутата Рубена Рубеняна об этом посте Пашинян объявил, что глава МИД Мнацаканян будет уволен.

Премьер отметил, что переговорный процесс необратимо вел к сдаче территорий, причём не только районов вокруг бывшей Нагорно-Крабаской автономной области, но и города Шуши.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.

Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали трёхстороннее соглашение о прекращении огня. Согласно документу, Ереван обязан передать Баку Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы. Армянская оппозиция обвинила власти в предательстве национальных интересов и требует отставки Пашиняна.

