Пашинян упрекнул Алиева в создании напряженности на Южном Кавказе

Глава правительства Армении Никол Пашинян в ходе встречи со спецпредставителем генсека Североатлантического альянса на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной заявил, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев виновен в напряженной обстановке на Южном Кавказе. Об этом сообщило пресс-служба правительства Армении.

Пашинян заявил о готовности обменять с Баку пленных по принципу «всех на всех»

Отмечается, что и Пашинян, и Коломина обеспокоены последними заявлениями Алиева, идущими вразрез с логикой переговоров и содействующими развитию напряженности в регионе.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество НАТО и Армении, безопасность в регионе и нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

Ранее Пашинян на встрече с сотрудниками Минюста заявил, что стране нужна новая конституция.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:НАТОАзербайджанАрменияНикол Пашинян

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