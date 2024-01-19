Пашинян упрекнул Алиева в создании напряженности на Южном Кавказе
Глава правительства Армении Никол Пашинян в ходе встречи со спецпредставителем генсека Североатлантического альянса на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной заявил, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев виновен в напряженной обстановке на Южном Кавказе. Об этом сообщило пресс-служба правительства Армении.
Отмечается, что и Пашинян, и Коломина обеспокоены последними заявлениями Алиева, идущими вразрез с логикой переговоров и содействующими развитию напряженности в регионе.
Кроме того, стороны обсудили сотрудничество НАТО и Армении, безопасность в регионе и нормализацию отношений между Баку и Ереваном.
Ранее Пашинян на встрече с сотрудниками Минюста заявил, что стране нужна новая конституция.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru