Пашинян упрекнул Алиева в создании напряженности на Южном Кавказе

Отмечается, что и Пашинян, и Коломина обеспокоены последними заявлениями Алиева, идущими вразрез с логикой переговоров и содействующими развитию напряженности в регионе.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество НАТО и Армении, безопасность в регионе и нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

Ранее Пашинян на встрече с сотрудниками Минюста заявил, что стране нужна новая конституция.

