Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция

«Республика Армения нуждается в новой конституции, не конституционных поправках, а в новой конституции», - сказал Пашинян.

Он отметил неизбежное изменение Южного Кавказа, и Армении в том числе.

«Как бы мы ни относились к эволюции, она происходит. Поэтому наша позиция и подход должны заключаться не в том, чтобы остановить эту эволюцию», - добавил премьер.

Торможение процесса приведет к деградации, что деструктивно скажется на развитии в Армении, и властям следует руководить в соответствии с интересами страны.

Ранее в Арменииприняли приняли позволяющий откупиться от службы в армии закон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

