Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция
19 января 202413:17
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с сотрудниками Минюста заявил, что стране нужна новая конституция. Об этом сообщает РИА Новости.
«Республика Армения нуждается в новой конституции, не конституционных поправках, а в новой конституции», - сказал Пашинян.
Он отметил неизбежное изменение Южного Кавказа, и Армении в том числе.
«Как бы мы ни относились к эволюции, она происходит. Поэтому наша позиция и подход должны заключаться не в том, чтобы остановить эту эволюцию», - добавил премьер.
Торможение процесса приведет к деградации, что деструктивно скажется на развитии в Армении, и властям следует руководить в соответствии с интересами страны.
Ранее в Арменииприняли приняли позволяющий откупиться от службы в армии закон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru